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群電營收／11月30.26億元 本季獲利率優於去年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群電（6412）公布11月合併營收30.26億元，年減9.8%、月減3.8%。累計今年前11個月合併營收334.76億元，年減12%。

公司指出，本季回歸傳統淡季模式，景氣較第3季稍淡，11月份由於雙11以及歐美年終拉貨潮暫告完畢，整體營收動能較上月趨緩。目前來自感恩節的PC銷售數字還不錯，接下來公司將密切關注耶誕節銷售成績，如果年終節慶銷售優異NB庫存去化，那麼農曆年前可望再出現一小波補貨潮。在獲利方面，受惠於匯率及產品組合，第4季獲利率有望優於去年同期，以全年來看獲利將遠優於營收表現。

針對最近的熱門話題AI NB，公司表示，第4季有許多產業大事，包括Microsoft 365 Copilot 於11月起開放企業用戶使用，另外，英特爾的「Meteor Lake」Core Ultra處理器將於12月14日推出，各大品牌也將全力支援推出對應機種，這些新進展都有助於為沉寂已久的PC市場帶來新的刺激。

雖然AI NB尚無明確的硬體定義，但NB邊緣運算能力加強以減少對雲端的依賴看來已經是共識，因此NB功率需求很有機會往上升級，公司也樂觀期待未來整體NB電源規格及ASP的提升機會。

展望2024，群光電能將持續推動高值或高效率電源供應器發展，預期大瓦特數筆電電源、衛星通訊電源、伺服器電源與智慧建築/智慧工廠解決方案，將扮演公司成長的四大主力，明年成長動能更為多元均衡。尤其是伺服器電源開發新客戶有成，明年伺服器電源營收有機會重回成長格局。

而智慧建築業務今年已經成功轉虧為盈，目前在手的專案總金額約40億元，公司仍積極爭取更多優質專案中，預期明年該業務營收成長有機會逾三成。公司也期盼伴隨新客戶、新產品、新專案的疊加效應，推升明年營收獲利重回上升軌道，再創營運高峰。

2024 營收 NB

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