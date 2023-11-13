台股上周最熱門「這支電子股」拔頭籌 集團3檔成黑馬

台股大盤加權指數上周五（10日）雖然收黑，不過周漲幅仍小漲1%，而周線截至目前已連二周收紅。研調機構上周公布最新報告，看好全球筆電明年恢復健康循環，帶動台鏈代工廠走勢齊揚，而仁寶（2324）也因多元產品線布建有成，備受市場期待，不僅獲三大法人連續三個交易日買超，在投信單周買超前十大個股榜中，更直接擠進前三名，相當驚人。

研調機構集邦（TrendForce）上周公布明年筆電出貨展望，認為2024年全球筆電市場，將逐步恢復至健康循環，並預估出貨年增率有望達3.2%；消息一出，仁寶、廣達（2382）、緯創（3231）等筆電組裝業者股價也跟著全面起漲，其中，仁寶電腦因受惠電腦產品、汽車電子、5G 通訊等新興業務助攻，挹注第三季每股純益創近7季以來的新高，10月營收也同樣衝上一年來高點。

根據仁寶公布的財報，第3季合併營收達2517.14億元，季增3%、年減14%，毛利率4.46%，季增0.11個百分點、年增0.69個百分點；營益率1.45%，季增0.32個百分點、年增0.68個百分點；稅後淨利率1.13%，季增13個百分點、年增0.3個百分點；稅後純益為 23.97億元，季增15％、年增18％，每股純益 0.55元。

仁寶前三季合併營收7050.44億元，年減14%；毛利率4.42%、年增0.73個百分點；營益率1.23%、年增0.38個百分點；稅後淨利率0.99%、年增0.13個百分點；稅後純益58.82億元，年減5%，每股純益為1.35元。仁寶也已公布10月營收874.94億元、月增2.78%、年減7.75%，雖成長力道不比去年同期，但已連續兩月增長，並達全年高點，累計前10月營收7,925.38億，年減13.8%。

據悉，仁寶近年積極優化產品組合、加速新事業貢獻，目前旗下AI應用、低軌衛星、電動車、筆電、智慧醫療等產品線，皆有不小的成果，而仁寶看好第4季非PC產品的營收將能小幅季增，並再次重申，將積極發展非PC產品，並以提升獲利作為重要目標，隨著市場需求逐漸回溫，各產品線也將明顯吃補，預估全年營業額將逐季成長雙位數百分比。

仁寶總經理翁宗斌也指出，目前PC已正式回到健康水位，去化庫存的進度已提前完成，而美國升息和通膨難題，也開始漸漸受到控制，明年筆電市況將有望有所復甦，看好明、後年筆底業績的成長趨勢。消息一出，也讓股東們信心大增。而本週股權方面，400張大股東人數增加2名；1,000張大東人數則持平，而400張大股東持有張數增加3,951名，雖然總東人數減少 725名，但大股東持股未減，也穩定市場信心。

綜觀台股電子四大代工周五（10日）走勢，廣達、緯創、英業達（2356）單日股價同步收黑，唯有仁寶以29.75元收漲，上漲0.15元、漲幅達0.5%；而同集團的金寶電子（2312）也同享漲勢，以14.2元開低走高，盤中順利翻紅，終場收在14.4元、漲幅達0.69%；至於同為金仁寶集團旗下的EMS大廠泰金寶（9105）則因產能近滿載，因此啟動擴產計畫。隨著利多加持，金仁寶這三檔主力陣容，也被列入市場特別關注的黑馬股名單中。