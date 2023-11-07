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亞德客營收／10月23.96億元 創同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
法人預期，亞德客今年營收及獲利可望雙雙創史上新高。圖為亞德客董事長王世忠。（本報系資料庫）
法人預期，亞德客今年營收及獲利可望雙雙創史上新高。圖為亞德客董事長王世忠。（本報系資料庫）

氣動元件大廠亞德客-KY（1590）今（7）日公布10月合併營收為23.96億元，創同期新高，年增21.4%。法人預期，亞德客今年營收及獲利可望雙雙創史上新高。

亞德客表示，10月來自能源與照明設備、包裝設備、紡織機械及電子行業的出貨有較高之增長率。依公司公布數據，10月合併營收人民幣5.43億元，年增幅22.1％；以新台幣計價23.96億元，年成長21.4％。前十月合併營收人民幣56.59億元，年增15.1％，新台幣計價248.67億元，年增14.2％。

亞德客指出，即使進入氣動行業的傳統淡季，公司10月接單金額仍略高於出貨金額，平均日出貨金額保持平穩。惟中國大陸十月初較長的假期，導致工作天數較少，影響10月營收，仍能持續印證亞德客先前推估今年7、8月應該是需求的底部。

亞德客並預期大陸經濟狀況，可望於2023年底或2024年第一季度逐步回溫，但應該不會是急速復甦。

營收 新台幣

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