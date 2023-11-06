台驊財報／第3季季增6.59%、EPS 4.03元 前三季 EPS 9.63元

貨攬業者台驊投控（2636）第3季獲利繳出好成績，台驊投控第3季財報，合併營收38.27億元、季增12.04%，稅後純益5.73億元、季增6.59%，EPS為4.03元；累計前三季稅後純益13.76億元、年減45.12%，EPS為9.63元。

台驊控股受惠大陸中秋及黃金周假期，整體貨量較第2季成長，第3季營收達新台幣(以下同)38.27億元，季增12.04%，累計前三季合併營收達106.11億元，營業毛利為21.8億元，稅後淨利13.76億元，整體營收雖較去年同期衰退55.79%，但毛利率20.5%較去年同期逆勢增長3.38%，淨利率同步自10.4%提升至13%，顯示集團於物流上下游相關產業鏈投資與經營成效提升，累計每股盈餘為9.63元，每股淨值為63.2元。

台驊也指出，全球消費性電子及零售商品庫存水位已修正至健康水位，受到十一連假影響，供應商生產出貨遞延，加上第4季為傳統購物旺季，為能因應歐美感恩節、聖誕節與電商購物消費需求，補貨效應可望同步推升短線海空運量；運價方面，黃金周後，航商進一步減少艙位運力達總運力約20%〜25%，在貨量上升情況下，有望帶動海運運價持穩或是部份提升。

空運同步受惠雙11電商出貨潮及歐美消費購物旺季加持，加上強勢美元推升商品進口需求增加，帶動運價同步上升，整體第4季台驊控股集團在海空運運價與運量提升下，營運狀況將優於第3季。