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緯創爆量走跌、單日成交逾20萬張 終場失守百元大關

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）今（11）日股價震盪，早盤以111.5元開高後，翻黑走跌，終場收在98.2元、下跌10.3元、跌幅9.49%，失守百元關卡，單日成交量達20萬張，而緯創集團身為AI伺服器供應鏈的要角，整體發展走勢也被視為市況指標，吸引市場關注。

緯創9月營收778.82億元，月增6.8%、年減16.7%；第3季營收2,184.93億元，季增5.29%、年減12.63%；前3季合併營收為6,370.46億元、年減11.62%。緯創持續看好旗下AI伺服器供應鏈發展，下半年看法保持逐月、季成長趨勢。

緯創9月筆電出貨量達200萬台，月增17.64%、年對年表現則持平，而桌機出貨量為80萬台，與上個月表現持平、年增則達6.66%，另外顯示器出貨量也突破百萬台大關，月增25%、年減9.09%。綜觀第3季出貨表現，筆電方面約出貨520萬台，季增13.04%、與去年表現持平，而桌機則出貨達235萬台，與前季、去年持平，旗下顯示器產線出貨量260萬台，季增5%、年減27.7%。

緯創指出，9月筆電出貨表現優於原先預期，可望繳出月增雙位數佳績，隨著時序進入第4季傳統旺季，桌機、顯示器出貨動能也將大幅回升，展望後續表現，目前因上個月筆電出貨基期仍偏高，預估10月表現將出現略為衰退，不過公司看好後續出貨表現回溫，因此將第4季表現上調，預估將會比原先預期的還要好。

緯創目前仍看好旗下AI伺服器產品出貨表態，而新竹AI園區與湖口廠進度也都不變，對此，外資也在報告中指出，包括緯創、緯穎等大廠，因為與大型雲端客戶有關，因此仍握有足夠訂單利多，預估後續表現將繼續成長。

緯創 筆電

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