AI股領軍、散裝航運族群強勢 台股漲67點收16520點站上月線

台積電（2330）、AI股領軍台股，因此影響台股今（6）日再度上漲並站上月線，收盤指數16520.57點，上漲67.05點、漲幅0.41%，成交金額2,192.49億元。台積電今日收532元、漲4元。AI股回檔上揚，還有散裝航運、物聯網概念股、記憶體族群、IC設計族群、電動車概念股表現亮眼。

台積電、鴻海、金融、航運、AI族群為大盤點火，表現強勢的AI股包含：緯穎、世芯-KY、鴻海、廣達、創意、緯創、英業達、高力、勤誠。

其他強勢族群還包括：散裝航運、物聯網概念股、記憶體族群、IC設計族群、電動車概念股。運輸族群表現強勢，包括：新興、裕民、中航、台航、四維航、慧洋-KY。物聯網概念股走強，如：光環、兆遠、永豐餘、大聯大、華邦電。

記憶體族群，如：晶豪科、鈺創、威剛、品安、旺宏。 IC設計族群，如：聯陽、亞信、博士旺、世紀、凱鈺。電動車概念股，如：華城、明安、天宇、尚化、大聯大、統振、力成。

周五交易量大且漲幅大的個股包括：定穎投控、緯創、晟銘電、廣達、華邦電、晶豪科、旭品、華泰、華經。

其中，定穎投控收93元，盤中最高94.7元、漲幅逾7%。從9月底到10月初，定穎投控主要因電動車、PCB題材而表現強勢。統一投顧分析師陳杰瑞表示，因定穎投控取得特斯拉中控電腦螢幕的相關訂單，因此題材性相當勢，市場上也預估獲利將有不錯的表現。

另一檔，記憶體族群晶豪科收最高94.4元，股價表現強勢，漲幅逾8%。法人表示，展望後市，大陸解封後，有機會持續有擴大內需的方案，晶豪科目前有一些急單。另外，中美供應鏈脫鉤會有訂單區域移轉，有望對台灣有幫助。

陳杰瑞表示，盤面上表現佳的股票非常多，傳產包括紡織製鞋，電子領域則包括：AI、印刷電路板（PCB）、矽智財（IP）、記憶體族群等，也有報價走出谷底的消費性電子股票，因此國慶連假後，仍樂觀看待台股後市表現。