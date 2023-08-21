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欣興大誠廠火警無重大影響 但外資保守看 ABF 載板後市

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣ABF載板龍頭暨PCB大廠欣興大誠廠在8月19日下午發生火警，初步評估損失金額及對公司無重大影響，美系外資則是預估，火警對營收的影響不到1%，且不影響IC載板核心業務；但美系外資對ABF載板後市則是維持審慎態度，重申減碼評等。

欣興（3037）今（21）日以平盤174.5元開出，一度翻紅拉升至177元，但盤中翻黑，終場收在172.5元，下跌2元，跌幅1.14%。

欣興大誠廠4樓在8月19日下午發生火警，欣興公告表示，這起事故並未造成任何人員傷亡，起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定。

欣興指出，大誠廠短、中期持續處於降載階段，主要以協助友廠進行代工作業，初步評估損失金額及對公司無重大影響，實際損失金額仍在調查中。

美系外資表示，這起火警是欣興近3年發生的第3起火災，大誠廠主生產軟硬結合板，但因不是核心業務，近年來的營運貢獻持續減少，預估影響營收不到1%，且不影響IC載板核心業務。

美系外資強調，對ABF載板後市維持審慎看待態度，預估售價恐進一步有壓，重申減碼評等，目標價維持下看140元。

欣興 外資

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