高啟全領軍的兆捷科技今登興櫃 早盤大漲逾2成

由兩岸記憶體教父高啟全創立的兆捷科技（6959）今天登興櫃，以今天第一筆成交價156元，盤中最高成交190元計，首日漲幅達21.8%，成交量逾2,500張，交投熱絡。

高啟全曾是南亞科總經理、華亞科董事長，以及大陸紫光集團副總裁，在記憶體產業裡緃橫30年，是國內半導體業裡的大老級人物。此次是他的第二次創業，主攻半導體電子化學特殊氣體廠，與過去老本行記憶體完全不同，他自嘲，「不想再過賭博的日子了」。

兆捷科技主要從事半導體、平面顯示器製程中所需的特殊氣體製造與銷售。高啟全表示，期許公司為台灣的半導體電子化學特殊氣體供應鏈，做出巨大貢獻，同時力拚成為亞洲第一的電子特氣供應商。目前已打進台積電供應鏈。

兆捷2022年營收9.43億元、年增166%，全年獲利1.04億元，每股純益為4.84元，目前為台灣唯一擁有電子植入、清潔蝕刻、雷射、沉積薄膜等四大類氣體原料的電子化學特殊氣體供應商，其產品已陸續供應國內半導體、平面顯示知名大廠，而沉積薄膜氣體則待銅鑼廠完工後送客戶認證，預計2024年開始貢獻營收。

高啟全指出，由於電子特殊氣體種類眾多，未來有望持續擴大氣體產品線，進一步強化產品組合。台灣為全世界最大的半導體材料市場，兆捷擁有自主技術並在地化生產， 相較於國外競爭者 ，更具產品競爭力 。 並具備從設備製造、產品生產、運輸及 ERT處理上下游一貫化的垂直整合生產技術 。

此外，竹科銅鑼廠也規劃自有免稅危化品倉儲系統和氣體品管分析中心，能為客戶提供完整的即時服務，可同時進行氣體金屬不純物分析和電性分析，以維持原料氣體產品品質穩定度，提高客戶產品電性表現的穩定性，並提高晶片生產良率 。 兆捷也將持續精進 ，了解客戶的需求， 開發多項新產品，期許能朝向成為亞洲最大半導體材料供應商之目標邁進 。

兆捷銅鑼廠規劃為一、二期，在未來2年內將投資12億元，法人看好在公司的自有產品開出後，有機會帶動公司營收呈現數倍的增長，長期毛利率也會支撐在40%以上。