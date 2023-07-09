遊戲廠導入AI 擴大商機

AI浪潮席捲遊戲產業，國內遊戲商大宇資（6111）、鈊象、智冠搶搭商機，目前均開始導入AI技術進行遊戲美術圖片生成、遊戲程式偵錯、廣告行銷以及強化玩家消費點等應用，推升營運動能轉強。

大宇資表示，該公司去年中開始與輝達、超微等AI晶片商合作，並將AI技術以及大量美術原圖整合到自行開發的軟體工具，進行遊戲美術圖片生成，約可減少二至三倍的遊戲美術場景開發時間。

大宇資指出，旗下恐怖遊戲《女鬼橋》是傳統人工美術製圖，當時遊戲開發花了三年左右，如今新款恐怖遊戲《咒》則首度導入AI技術，遊戲開發時間縮短至一年半，可大幅提高產品面市時程。

據悉，大宇資目前共有超過5,000萬張美術原圖可供給AI做為資料庫與學習，現階段AI團隊共有150人，每天均透過不斷下達指令來訓練AI工具，遊戲場景建模速度已獲得飛躍性成長。

智冠集團則透過AI工具來大量統計、蒐集、分析資訊，提供全球遊戲商最佳的廣告與行銷策略，以精準行銷為主要目的。

鈊象使用AI工具，分析玩家在進行遊戲時的各種行為，進而讓遊戲開發團隊得知玩家需求，為下一次遊戲改版進行優化與調整，提升玩家消費欲望，藉此提升公司營運績效。

業界人士指出，遊戲產業可說是AI應用的鼻祖，從最早期遊戲產品中與玩家互動的AI就是其中一例。時至今日，AI應用的面向更加多元，不再只是應用在與玩家互相進行遊戲，甚至可以運用在公司的經營管理。

法人認為，國內遊戲族群在AI助力下，市場競爭力有望大幅提升，遊戲上市速度也將加快，對營收、獲利有正面幫助，但能否取得更多市場商機，關鍵仍在遊戲產品內容。