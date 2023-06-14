英業達、緯創成交爆量 股價勁揚逾半根漲停

英業達（2356）近日成交爆出近期最大量，午盤後成交量已突破16萬張，股價上衝至42.95元，上漲2.35元、漲幅5.7%，股價創下22年來新高價；緯創也上漲6.4%至76.4元、上漲4.6%，成交量突破15萬張。法人表示，今年以來表現較強的AI族群雖然累計較大漲勢，但趨勢不變的情況下，下半年仍然有表限機會，可偏多操作，而目前指數與季線正乖離偏大，短線轉為震盪整理為正常現象。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，電子族群在升息情況有望反轉，以及基本面明顯改善情況下，加上AI題材加持，近期指數靠電子族群持續震盪往上，但是目前角指數來到萬七以上，但季線才在萬六左右，指數與季線有超過1,000點以上的價差，正乖離偏高，短線上會導致大漲後的獲利了結賣壓出爐，接下來轉為震盪整理為正常現象，整理過後還有轉強機會，投資人可以偏多操作，AI族群尤其須持續關注NVIDIA股價，只要股價能持續震盪走高，台股也還會有走高機會。

根據經濟日報先前報導，美超微、緯創等皆是 NVIDIA 官方 AI 伺服器開發夥伴，緯穎目前旗下 AI 伺服器佔比雖已上升，但表現仍然偏低、估計不及20％，緯穎預期約自2023年11、12月到2024年，AI相關的伺服器產品出貨才會有較明顯的量體。

英業達新任董事長葉力誠昨（13）日表示，AI絕對是未來二年的趨勢，英業達前幾年伺服器營收占比僅約5%，今年可望站穩一成以上，隨著AI應用愈來愈多，英業達明年伺服器業務將年增二位數百分比。