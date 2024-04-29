長榮、陽明 本季營運樂觀

貨櫃運價今年首季高漲，農曆年後稍事拉回，近期又演出驚驚漲行情，運價高漲帶動業界對貨櫃輪業者營運展望看好。業內人士預期，長榮、陽明等指標航商本季的營運，將優於預期。

業內人士分析，從運價走勢來看，去年可說是疫情以來貨櫃運價最低迷的時期，回落到2020年初的低谷，但今年初因為紅海危機的牽動，運價出現急速反彈，部分地區運價甚至喊出接近疫情時期的大塞港行情。

今年以來，運價在歷經兩到三個月的震盪，衝高後拉回、觸底反彈，現在仍居於相對高點，進一步說，原本預期將復歸平靜的貨櫃行情又開始熱鬧起來，近期運價、運量都出現近兩年來難得一見的熱絡行情。

此前，市場法人原本預期，長榮今年首季的獲利會是今年高點，因此，對陽明的評價也大抵按此走勢。