全球傳動 展示5G新應用

全球傳動科技（4540）昨（23）日向數位發展部展示5G無人搬運車結合智慧儲運管理系統的應用成果，全球傳動總經理李進勝表示，建置並導入5G對於企業的數位化與加速資訊傳達的即時性，有相當大的助益，全球傳動也將因此受益。

數位發展部為推動通訊傳播創新應用政策，自2023年起攜手公協會建立各產業對5G應用的發展藍圖，凝聚產業共識，共同推動5G專頻專網在各產業的發展。

數位發展部次長李懷仁昨天率領數位產業署副署長胡貝蒂及輔導團隊，前往全球傳動總部進行訪視，由台灣機械公會副理事長魏坤池與李進勝接待。

李懷仁表示，機械產業發展5G的應用，對整體產業發展相當重要，能夠將台灣具有優勢的資通訊產業與機械產業相互結合，強強聯手，加強產業競爭力，進一步發展為台灣產業的護國群山。