台積電對CoWoS需求強勁所以買進日月光投控（3711）？ 專家：遵守原則見利多別興奮過頭

假日有大大跟我分享，上週五股市大跌，他趁跌勢買進了一些日月光投控，只是日月光的紅綠燈、股價光譜都還沒到便宜價，不符合撿便宜的邏輯，好奇他怎麼會想買？

沒想到是這位大大誤會，以為在觀察名單的我都有買，真的是誤會大了，全部買可是有50幾檔股票啊...順便聲明一下，我的觀察名單就是「觀察」名單，要看我買賣股票的日誌，是要找到APP的「投資日誌」才對。

不過他還是將錯就錯，自己擬定了往下分批承接的規畫，因為他看到上周台積電在法說會上，提到CoWoS先進封裝產能缺口擴大而委外了封測代工廠，雖然沒有明說是日月光投控，但因為台積電和日月光是多年的合作夥伴，很多業界都預估日月光會是訂單的最大受惠者。

今（22日）天早上他又傳給我一則新聞，是在說蘋果今年新機iPhone 16亮點，是機身兩側的實體按鍵將以電容式按鍵替代，而接下電容式按鍵系統級封裝（SiP）模組的廠商就是日月光投控，這則消息公司本身沒有做出任何評論或回應，但日月光在高雄擴廠的計畫是確實的，預計今年Q3會進入量產，但是不是跟iPhone有關就不知道了。

如果以上2則都是真的消息，當然是很好的大利多，畢竟不管是台積電的CoWoS又或是蘋果的iPhone訂單，一定都是龐大的訂單量，但我還是要遵守我的原則，除了買好公司以外也要符合便宜價才可以，買跌不買漲、買利空不買利多，看到利多也不要興奮過頭而買進。

最後他問我，我有可能會買嗎？我只有委婉的說：我不急、您先請XDD（不是在酸他，他知道我是開玩笑的）。

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