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存股族注意！彰銀每股配0.87元飆7年新高 現金殖利率3%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
彰銀（2801）董事會通過，每股配發0.55元現金、及0.32元股票，合計0.87元，是2018年來近七年高點，盈餘分配率72.5%，以彰銀18日收盤價17.9來看，現金殖利率約3%。 本報資料照片
彰銀（2801）董事會通過，每股配發0.55元現金、及0.32元股票，合計0.87元，是2018年來近七年高點，盈餘分配率72.5%，以彰銀18日收盤價17.9來看，現金殖利率約3%。 本報資料照片

彰銀（2801）董事會通過，每股配發0.55元現金、及0.32元股票，合計0.87元，是2018年來近七年高點，盈餘分配率72.5%，以彰銀18日收盤價17.9來看，現金殖利率約3%。

彰銀2023年全年稅後純益129.82億元、年增18%，改寫史上新高，每股稅後純益1.2元，彰銀日前法說會上已表態，對今年股利發放樂觀；18日董事會正式拍定每股配發0.87元。

值得一提的是，每股配發0.87元股利中，每股配0.55元現金是與2023年持平，續追平四年來高點，但卻一舉提高股票到0.32元，比去年每股多配了0.07元股票，等於是透過盈餘轉增資、強化自有資本。

彰銀副總王淑芳說，增加配發股票、強化自有資本，是為了支撐業務成長所需，尤其彰銀今年要設海外據點，資本適足率比率需要拉高，多配一點股票、保留多一點資本，有多少資本才能做多少生意。

金管會數據顯示，彰銀去年底普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率各是9.98%、11.59%、及14.21%，拉高配發股票股利，可以讓這三大資本適足率全面提高，一旦增發現金，反會吃掉這三大資本比率。

依金管會規定，若要申設海外據點，這三大資本適足率需是法定比率，再各加上2個百分點，等於需9%、10.5%及12.5%，彰銀增加配發股票，除拉高適足率，也可增加承做業務量的動能。

彰銀 股票 資本適足率 金管會

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