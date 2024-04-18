股東會紀念品旺季到 中鋼發砧板 生活小物、商品卡今年是大宗

股東會旺季來臨，中鋼今日公布今年股東會紀念品為「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，再次引起股民熱議。觀察今年股東會紀念品，比較受到熱議的包括金融股永豐金、開發金、康和證等野餐可用的相關用品，被幽默稱「公園組」、長榮薄毯以及大魯閣、王品等自家消費抵用券等，但大多公司都還是生活小物、超商商品卡。

中鋼今年股東常會委託書受託代理期間為5月23日至5月30日止，持股1張以上股東可領紀念品1份，持股未滿1000股股東仍可委託，但不發放紀念品。

中鋼近年紀念品每每都引起股民熱議，雖2009年、2010年就已經以雨傘為紀念品，不過2017年發的台灣黑熊傘造成轟動，網路上開箱文大增，去年「傘Ｑ」表達對股東的感謝，同樣引起搶換，還緊急追加到77萬份。

除了雨傘外，中鋼2014年股東會紀念品發「鈦杯」網路轉手還一度創高價，其餘2018年中鋼發肥皂鐵盒、2019年卡幸福儲卡鋁盒、2020年鯨彩都繪抗菌鋼杯，2021年送「熊愛台灣」棘輪螺絲起子工具組、2022年「精緻鈦戶外型環保餐具」也都有股民蒐集。

此外，今年股東會紀念品中，大魯閣提供股東消費抵用券合計總價值逾3600元、王品同樣延續發抵用券、聯電送咖波貓「永續隨行杯」、開發金防水野餐墊、長榮海運輕柔薄毯」都有討論度。

整體來看，今年股東會紀念品大多都還是生活小物，包括手電筒、環保袋、餐具、餐盒、洗滌用品等等。

不過，小股民還是得注意，要領紀念品得留意手中股票買進日，如大魯閣、聯電、開發、長榮、中鋼等等都已過了股票最後買進日，若以今（18日）最後買進日公司，不少都以超商商品卡為紀念品，如伸興、海德威、宇環、炎洲、新應材、驊訊，另外，愛之味發自己罐頭產品、台鹽的牙膏、安可、能率、欣天然為清潔洗滌用品、昆盈為頭戴耳機。