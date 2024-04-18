獨家／中鋼股東會紀念品抗菌砧板組 為食品安全衛生加分

產業模範生中鋼（2002）又再次展現接地氣的優良企業文化。備受矚目的今年中鋼股東會紀念品「不鏽鋼抗菌砧板組」全面貼近民生脈動，具有提升食品安全衛生的功能，做為對中鋼百萬股東長期支持最貼心的回饋。

核心人士指出，中鋼有108萬名股東，長期來股東會紀念品都傳遞「禮輕情意重」的內涵。以近年最受歡迎的「傘Q」為例，傘骨採用中鋼的高級鋼材製造，精緻並具線條美感的傘形，不論晴天或雨天都能陪伴股東，表達中鋼對龐大股東真心的感謝。

今年股東會紀念品，從去年就開始發想，討論很多東西，包括重新提起雨傘，還有藝品型的「玻璃柸玉山」、以及廚房刀件組合用品等，但最後都被否決。

隨著近來國內陸續發生多起食安問題，甚至造成傷亡事件，中鋼決定與廣大群眾一同呼吸，朝「提升維護食品安全衛生」的方向前進。

中鋼指出，精心推出今（113）年度股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，藉由不鏽鋼砧板組的優異材料特性，希望能陪伴股東親近大自然享受烹飪及備餐方便性及樂趣，同時確保食安衛生無虞；亦可與家中現有砧板輪替使用，增加居家烹調便利性，為戶內外使用皆適宜的生活良品。

「砧心有您」特點如下

1. 抗菌衛生，使用安心

「砧心有您」為不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，不鏽鋼砧板材質採用特製304抗菌不鏽鋼，清洗方便、好保養，為餐廚用品的最佳首選。塑料砧板以食品級PP塑料製成，耐溫-10°C～+110°C，於各種冷凍及高溫食材均可安心使用，守護股東們的食安衛生。

2. 三種功能，巧思貼心

砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動，並採用傾斜式設計，底部可承接料理食材時產生的過多水分，方便實用；反轉後背面之立體曲折溝槽，可做為餐具或茶杯瀝水臺使用，兼具料理生鮮、蔬果、瀝水三種功能於一體。採用旋轉45度的三角形卡扣巧思，可使不鏽鋼砧板與PP塑料砧板雙體合而為一，收納更方便。

3. 便於攜帶，永續環保

為減少一次性包裝耗材，「砧心有您」以可重複使用之PVC收納袋作為外部包裝，兼具防塵衛生及外出攜帶的便利性外，同時展現中鋼重視永續環保的企業精神，將ESG落實於日常之中。

宣導事項

一、113年股東常會委託書受託代理期間為113年5月23日至113年5月30日（例假日除外），持股1,000股以上股東可憑委託書兌領股東會紀念品一份，持股未滿1,000股股東仍可委託，但不發放紀念品。

二、受託地點如下:臺北市中山區玉門街1號 (圓山花博流行館，北捷紅線R14圓山站1號出口，近中山北路三段與民族西路口)；高雄市前金區中山一路11號地下一層(高雄捷運紅線R9中央公園站)。為提升兌領便利性，持股1,000股以上的股東如不委託出席只兌領紀念品，可於上述期間至通路業者全通、長龍、聯洲公司全臺各據點兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書。