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勝一 下半年出貨看旺

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

半導體客戶重啟拉貨，加上倉儲收入挹注、清洗劑新訂單陸續交貨，特化溶劑廠勝一（1773）樂觀看待下半年出貨、營收成長。

勝一表示，第1季電子級電子級溶劑出貨已見回溫，且倉儲業務漸上軌道，受惠於洲際碼頭二期儲槽增加低價料源，以及預期5奈米、及3奈米清洗劑有望於今年下半年陸續出貨，在新客戶、新產品帶動下，營收、獲利將重拾成長動力。

法人預估，雖然面對油價彈升以及洲際碼頭倉庫折舊費用攤提下，勝一今年獲利仍有雙位數成長的實力。

在台積電供應鏈國產化趨勢帶動下，配合客戶需求成長，勝一投資18億元、擴建電子級溶劑原料丙二醇甲醚（PM）二廠，預計2027年完工、2028年投產，年產能8萬噸；而針對半導體大廠要求的清洗液回收再利用，勝一也做好準備，2023年大約回收1~2萬噸清洗液，今年回收量可望持續成長。

勝一3月營收9.07億元，月增13.37%、年增6.3%；累計前三月營收為26.48億元、年增8.4%。昨日收盤價185.5元，上漲4.5元、漲幅2.49%。

半導體 營收

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