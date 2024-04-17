華城 3月每股賺1.17元

華城（1519）近期股價波動幅度過大，遭列警示股，昨（16）日應主管機關要求，公告自結3月稅後純益3.05億元，年增121%，每股純益1.17元。華城表示，今年首季外銷訂單與民營案成長，推升營運。

華城是近期台股大飆股，股價從2023年封關日的327元，日前攻上歷史天價988元，昨天下跌12元、收864元，今年以來股價大漲逾1.6倍。

華城受市場資金青睞，主要受惠台電強韌電網計畫加上美國兆元基建計畫，推升配電設備需求大增，讓華城營運強強滾。

華城為國內最大外銷變壓器的廠商，近兩年來幾乎每個月的營收都創同期新高，年增幅常常是一倍以上。

華城指出，台電強韌電網計畫帶來的商機，包括345kV、161kV電力變壓器、69kV比壓器等，約有18%至20%是可以爭取的訂單。

華城透露，現階段在手訂單滿載，能見度到2025年，已經開始接2026年訂單，並增加三班制、產線優化、立體智慧倉儲等去將產能再擴大，預計今年產能可提高三至四成，至於外銷比重則有望擴大至四成以上。

外銷市場方面，華城是國內唯一可做500kv大型變壓器的廠商，因此大幅受惠美國兆元基建計畫、綠能產業興起等趨勢。

法人報告指出，截至今年2月，台灣出口美國變壓器已經達3,041萬美元，創新高，顯見北美市場需求不斷攀升，國內廠商亦不斷提高產能，以因應源源不絕的訂單。