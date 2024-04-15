中鋼5月盤價 可能持平

中鋼（2002）將開出5月新盤價，雖然面臨低價進口鋼材大軍壓境的挑戰，但為了避免公開叫陣捉對廝殺、反而打亂鋼市的思維下，中鋼5月盤可望延續「鴨子划水」策略，表面平靜祥和、水下奮力較勁，下游用戶如何反應有待觀察。

上市鋼廠主管表示，海外便宜的熱軋底材跌到每公噸500美元區間，與中鋼料價差高達100美元以上，期待中鋼能體察市場需求，協助用戶創造國內外接單競爭力。

上市鋼廠主管說，從產銷聯誼會中鋼主管的反應得知，中鋼5月盤價很大可能性繼續維持平盤，再搭配暗盤做調節以降低用戶成本，但暗盤再怎麼操作，恐怕都很有限，而且「明明就降價，為什麼要躲躲藏藏」？

中鋼專家指出，「橫看成嶺側成峰」，所處角度不同，體會到的自然不一樣，中鋼需要兼顧的變數很多，照顧下游的立場不會改變。

由於大陸寶鋼上周開出5月盤，每公噸下跌人民幣100元至150元，不排除中鋼盤價也局部下修，以迎合市況改變。

此外，越南和發高爐廠每公噸降價45美元，台塑河靜廠則小跌5美元，價格落在CIF 575～585美元，與和發及越南當地進口料價差仍有一截，市場預期河靜後續接單承壓面臨考驗。

河靜觀點認為，現階段鋼品需求無明顯回溫跡象，中國大陸在亞洲地區仍出口搶單，歐洲市場需求不佳影響、客戶減量採購，促使鋼價續跌，不過，跌幅有所收斂，且大陸官方對鋼鐵業展開調控評估，後市正向看待。

上市鋼廠主管表示，河靜鋼廠對大陸鋼市有好轉期待，所以採「維穩」策略，中鋼與河靜的思維接近，因此對新盤價頗有堅持，靜待市場檢驗。

上市鋼廠主管說，鋼鐵買家會追求自身最大利益，隨著國際鋼市透明度高，那裡有便宜料就往那裡去，這也是去年國內鋼材進口量創下高峰的主因，預估今年第1季進口鋼材同樣有高度增長，中鋼的盤價策略，是決定進口料多與寡的最大因素。