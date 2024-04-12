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保瑞 2月每股賺1.72元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（11）日公告2月合併自結數，稅前淨利約1.63億元、年減76.7%，稅後純益約1.75億元、年減64.7%，每股純益1.72元、年減65.9%。保瑞日前說明，旗下安成藥業自去年4月起不再代理銷售低毛利之癌症用藥，因此第1季營運表現不佳，但是隨著對美國百年藥廠Upsher-Smith完成併購後，今年4月起將納入合併營收，屆時正式完成體質調整。

保瑞4月2日宣布完成對Upsher-Smith Laboratories藥廠股權收購案，本季納入合併營收，法人推估全年營收有望衝上200億元大關。受到併購消息激勵，保瑞股價自3日起持續上漲，直到昨日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，被證交所要求公布相關財務業務等重大訊息。

保瑞昨日也宣布，總統府公布第六屆「總統創新獎」得獎名單，保瑞從逾250位參選者中脫穎而出，藉由其創新成就協助國內外新藥公司縮短開發時程、降低生產成本，加速藥物上市，造福全球民眾，榮膺「總統創新獎－團體組 服務創新項」獎項，保瑞也是該獎項首家獲獎的製藥公司。

保瑞集團董事長盛保熙表示，保瑞結合「創新思維」與強大的「意志力」和「毅力」，打造出創新台灣生技製藥產業規模最大的CDMO委託開發暨製造服務公司，帶領國內製藥產業規模國際化、打進國際盃。

保瑞 營收

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