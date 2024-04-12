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台塑集團 強化儲能布局

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

台化（1326）昨（11）日公告，子公司台塑生醫投資台塑眾樹4.59億元、取得三成股權。台塑生醫暨台塑新智能總經理劉慧啟指出，此次投資是為強化集團在儲能產業布局，未來將與台塑眾樹一起開發新的儲能案場。

此次投資案通過後，台塑集團共持有台塑眾樹七成股權，其中台塑新智能持有四成、台塑生醫持有三成。

台塑生醫表示，全球碳中和趨勢加速推動再生能源發展，但太陽能、風能等綠電受環境影響具有間歇性特質，必須搭配儲能系統才能減緩電網衝擊、維持發電穩定，電池需求也因應儲能商機而大幅成長。

台塑企業累積15年以上鋰電池經驗，從電池產業上游的正極材料、銅箔、電解液製造，擴及終端電池模組及儲能應用領域，近來更致力推動國產化電芯製造，確保來源穩定並保障國家安全。

劉慧啟也表示，台塑新智能在彰濱工業區的磷酸鋰鐵電芯廠，第一期設置2.1GWh，將於2024年第3季完工投產，目前已與台灣各家電動巴士、儲能案場洽談合作。

儲能市場需求，去年8月台塑新智能投資3億元入股儲盈科技、取得9.07%股權。

台塑集團 電池模組

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