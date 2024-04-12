他出清鴻海（2317）賺129萬！網卻嘆可惜：留著能爽領股利

鴻海近期股價表現亮眼，首座AI工廠也落地高雄，討論度高。有投資人表示，他投資鴻海一年，近期股價節節攀升，他決定出清持股，報酬率達42%，損益129萬。其他人卻認為賣出相當可惜，不如留著還能爽爽領股利。

一名網友在PTT發文表示，他過去短線操作股票，雖然勝率達六成，但經常是贏小賠大，因此決定改領股利，不到目標價就會繼續投資，曾投資台中銀、台企銀、廣達等。

該網友投資鴻海股票約一年，近幾個月股價上漲約五成，雖然他看好鴻海後市，但為了買房，仍決定出清鴻海股票，報酬率達42%。

其他人則留言「羨慕」、「已經是成功操作，都抱一年了」、「29張鴻海其實不用賣，放著領股利就很爽了」、「差不多吧，AI的營收和獲利開出來也沒多驚喜」、「先賣下來再買更爽吧」、「GB200沒那麼快就出貨，現在回檔休息獲利了結很正常，我記得8月才開始出貨，到時候6-7月打底在買回來也沒差」。

還有人留言「拜託大家快下車」、「有賺不錯，不過才綠燈欸，有點可惜」、「賣了還是有可惜的地方啦，不賣的話直接爽領十五萬的股利耶，拿股利來租房可以租得很好的房了」、「這個月還在洗籌碼，大戶拉高可不是為了要賠錢賣」、「成本那麼低，領股息放幾年也不會賠」。