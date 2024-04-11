睿生光電財報／首季 EPS 0.51元 擬配發1.1元現金股利

睿生光電（6861）董事會今（11）日通過今年首季財報，單季稅後純益2,044.3萬餘元，季增226.7%，年減31.3%，走出去年第4季營運谷底；每股稅後純益0.51元。

睿生光電2023年合併營收18.37億元，年減2.6%。毛利率27.36%，年減3.55個百分點。稅後純益1.17億元，年減41.3%；每股稅後純益3元。睿生光電董事會同步通過去年盈餘分配，擬配發1.1元現金股利，配息率為36.7%。同時，為布局印度市場，睿生光電董事會決議通過投資設立印度子公司。

睿生光電表示，配合印度發展需求，董事會通過於美金100萬元投資額度內授權董事長或其指定之人全權處理轉投資設立印度子公司相關事宜。

睿生光電是自群創分割獨立的子公司，群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局。其中一座四代線由睿生光電生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也搶進一站式工業應用檢測服務市場，朝應用量更大的工業檢測邁進。

睿生光電今天股價下跌0.8元，成交量134張，收77.4元，呈連5跌走勢。