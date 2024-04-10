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晶碩：矽水膠比重有望提升 看好今年營運表現

中央社／ 台北10日電

隱形眼鏡大廠晶碩今天在證交所舉辦業績說明會。晶碩主管表示，今年矽水膠產品比重有望持續提升，下半年彩片新品將搶市，今年營收有望再創歷年新高。

晶碩指出，第1季為傳統淡季，首季營收季減超過10%，主要受到中國市場雙11、雙12檔期基期較高影響，首季年增仍達18.2%。

晶碩2023年營收為新台幣67.9億元，稅後純益16.56億元，年增7.39%，每股純益（EPS）22.83元，營收和獲利皆是歷年新高。

以2023年營收占比來看，晶碩亞洲其他地區占比81.8%，主要是日本及中國市場，約各占一半，因矯正視力和彩片產品增加，也是產品出貨主力地區；台灣占比12.97%、其他地區為歐美國家約5.3%，

晶碩2023年品牌及代工占比方面，代工占比達80.1%，品牌占19.9%；晶碩指出，主要因品牌經營需要很長時間，希望未來能兩者占比能慢慢平衡。

晶碩主管進一步指出，近兩年營收年成長雖沒有如2021年大幅增加，不過產品組合改變，使2022和2023年獲利和每股純益都表現不錯；主要因近兩年產品有較多矽水膠產品，也較多彩片，單價和毛利率都高，反映在EPS上，2022年EPS為22.03元，2023年為22.83元。

晶碩主管表示，今年業績有機會比2023年好，成長動能是因隱形眼鏡滲透率在亞洲地區不斷提高，加上彩片滲透率提升，成為驅動營收成長的動力。

EPS 晶碩 營收

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