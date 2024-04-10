快訊

Fed 6月降息預期破滅...道瓊早盤挫逾500點 台積電ADR逆勢漲1.4％

台鐵普悠瑪列車出軌 巨石掉落鐵軌雙線不通

馬英九帶來正能量！陸學者分析馬習二會：料將迎來兩岸交流「小高潮」

國際旅客回流 晶華、雲品首季營收寫同期新高

中央社／ 台北10日電

受惠國際旅客回流，晶華、雲品國際3月和首季合併營收寫同期新高；而針對花蓮地震影響，晶華指出，位於天祥的太魯閣晶英酒店停業至月底，建築本體未受重大損害，待安全後將再度開業。

晶華今天公布3月營收，受惠大型會展的舉辦、國際商旅持續回流，台北晶華酒店客房收入較去年同期成長20%，國際旅客的入住比例已經占總入住房客數的75%，商務旅客的宴飲酬酢需求，也直接帶動酒店的餐飲收入，整體業績表現穩定。

晶華3月合併總營收新台幣5.56億元，年成長0.77%。累計首季合併總營收17.47億元，年成長0.48%，3月單月與首季營收都創同期新高。

晶華表示，受4月3日花蓮強震影響，集團旗下的太魯閣晶英酒店暫停營業至4月30日，當時飯店內的遊客已全數安全撤離，另有30名員工留守處理復歸事宜與救災援助，待安全後將再度開業，飯店建築本體並未受到重大損害。

雲品國際3月合併營收2.11億元，年增44%，創同期歷史新高，首季營收7.43億元，年增19%，也創同期歷史新高。

展望後市，雲品指出，受惠4月兒童清明節連假，國旅住房市場穩健，5月更有母親節檔期，助攻餐飲聚餐商機，今年更將因委託經營據點陸續投入，可望維持營運動能，使住房與餐飲業績同步穩健成長。

針對地震影響，雲品酒店先前指出，花蓮翰品酒店非雲品旗下飯店，花蓮翰品飯店停業改建，不影響營收表現。

晶華 營收

延伸閱讀

花蓮餘震狂搖超過800次！氣象署公布「921超狂紀錄」：一年內都會有餘震

晶華營收／3月客房衝高二成 表現亮眼

花蓮地震釀新北災損…議員籲強化震後宣導 加速都更巡檢水溝

花蓮地震釀環狀線錯位 北市捷運局：結構未損、偏移可修復

相關新聞

近期營運將明顯加溫 法人調高這檔生技股目標價

美時（1795）近期進入血癌藥鋪貨高峰，營運將明顯加溫，加上東南亞市場有併購規畫，法人看好，2025年前血癌藥帶來豐沛獲...

14家金控獲利全數出爐 金控「獲利王」換人做

國內14家金控獲利10日全數出爐，金控「獲利王」罕見換人做。國泰金（2882）10日公布3月稅後純益達168億元，累計稅...

國泰金首季獲利報佳音！賺372億元創歷史次高 四家子公司均飆新高

國泰金控（2882）10日公布，2024年3月稅後純益達168億元，累計稅後純益371.9億元，創歷史次高紀錄；國泰金指...

中鋼首季營收937億年增2.6% 第2季估出貨成長

中鋼公布第1季營收新台幣937.53億元，季增6%，年增2.6%。中鋼表示，3月原出貨目標92萬噸，實際出貨95.5萬噸...

永豐金首季賺0.56元 永豐銀連手LINE Pay發新卡搶市

永豐金公告3月自結稅後淨利為新台幣24.77億元，第1季累計稅後淨利為68.78億元，每股盈餘（EPS）0.56元。今天...

鋼構雙雄3月營收出爐 中鋼構年增1.5%、長榮鋼年減9%

國內鋼結構雙雄3月營收各有表現。中鋼構（2013）3月營收18億元、年增1.5%，累計1月至3月營收46億元、年減4%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。