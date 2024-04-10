統一超淡季不淡 3月營收創同期新高

統一超今天公告3月營收新台幣272.62億元，年增5.96%；今年第1季營收810.7億元，年增7.42%，單月和首季雙創歷年同期新高。統一超表示，受惠展店與鮮食、咖啡銷售，加上轉投資菲律賓7-11、康是美等表現亮眼，挹注營收成長。

展望4月，台灣7-11在清明連續假期推促銷活動外，並將強化重點門市、商場營運動能，力拚營運成長。

展店方面，台灣7-11門市截至今年3月底，店數為6939家，較去年同期店數6712家淨增加227家，今年底目標將達到7111店。

統一超表示，台灣7-11交易金額持續創歷史同期新高紀錄，受惠於OPENPOINT生態圈跨產業、跨通路合作，衝高人流與消費頻次，帶動會員貢獻度達成近60%。

轉投資事業方面，菲律賓7-11、康是美、星巴克、統一時代百貨等表現亮眼，有效挹注營收。