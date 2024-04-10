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華城上月業績年增48% 士電年減1%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電雙雄華城（1519）、士電昨（10）日公布3月業績，華城為15.57億元，改寫同期新高，年增48.44%；首季營收30.37億元，為歷年最旺的第1季，年增97.17%。士電3月營收31.4億元，年減1.42%；首季營收99.17億元，為同期最佳，年增10.52%。

華城指出，今年以來營收成長，主因外銷案訂單增加，其次是民營案。以各項業務來看，3月營收挹注仍以變壓器為大宗、達12.7億元；其後依序為配電盤1.48億元，統包工程4,166萬元，太陽能／儲能售電收入129萬元，其他9,564萬元。

士電指出，重電事業去年以來都呈現爆單狀態，今年接單量會跳躍式成長。不過，因台電、統包工程案等交期時間不一定，將導致每月營收起伏，另為了因應產能需求，也加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底可完成建置，最快明年首季投產，屆時產能增加25%，預期未來仍可維持雙位數成長。

營收 華城

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