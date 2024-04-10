餐飲五雄 首季業績攻頂

餐飲股首季營收攻高，包括瓦城（2729）、漢來美食、八方雲集、亞洲藏壽司、豆府等公司首季營收皆衝上歷史新高，其中，漢來美食首季營收年增近三成，表現最為亮眼，亞洲藏壽司首季營收年增也有二成。

瓦城3月營收達到4.5億元，年增20.9%，創同期新高，第1季營收15.3億元，年增5.2%，創下單季歷史新高紀錄。瓦城3月初插旗台中全新商場誠品生活480，開出「非常泰」及「1010湘食堂」雙品牌，受惠開幕人氣與話題，成功吸引人潮。

漢來美食3月營收4.8億元創同期新高，年增39.5%，受惠去年第4季台北漢來大飯店餐廳陸續開出的貢獻，加上農曆春節旺季與尾牙、春酒等挹注，首季營收衝上歷史新高，來到16.7億元，季增28.2%、年增29.6%，表現亮眼。

八方雲集3月營收6.5億元，年增9.4%，首季合併營收19.2億元，年增11.6%。八方雲集今年以來營收動能來自美國新展店，截至上月美國門店數已來到六家店，第2季預計會再有新開店。

豆府3月合併營收為2.7億元，年增27.7%，首季營收為8.6億元，年增14.8%，創下單季營收歷史新高。豆府董事會同時通過以股份交換加上現金購買方式，取得知名日系拉麵品牌「樂麵屋」百分之百股權。

亞洲藏壽司3月營收為4.5億元、年增31.1%，第1季累積營收14.3億元、年增20.8%，創單季歷史新高，主要反映新開店和相關聯名活動。

此外，王品3月合併營收為17.6億元，續創同期新高，年增10.3%；首季兩岸合併營收56.2億元，年增0.53%，為同期新高、歷史次高，僅次於去年第3季表現。

王品昨日宣布將發價值3,000元「王品股東大禮包」，持股1股的小股東也能領，不過目前已停止過戶，估有9.4萬股東可以領到。