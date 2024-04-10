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寶成首季營收年減1.7% 製鞋業務持平零售衰退

中央社／ 台北10日電

製鞋廠寶成工業今天公布3月自結合併營收新台幣210.51億元，較去年同期減少1.3%；累計1月至3月自結合併營收632.80億元，年減1.7%。

寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業3月自結營收為6.62億美元（約新台幣209.68億元），較去年同期減少4.9%，其中製鞋業務較去年同期略增0.2%；累計今年1至3月自結營收為20.03億美元，較去年同期減少4.9%，其中製鞋業務則與去年同期大約持平。

由裕元工業的零售業務獨立分拆在香港上市的寶勝國際公司自結今年3月營收為人民幣15.71億元（約2.18億美元），較去年同期減少9.4%；累計今年1至3月自結營收為人民幣54億元（約7.5億美元），則較去年同期營收減少7.5%。

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