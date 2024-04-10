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國建營收／3月及首季翻倍成長、創同期新高 股價一周漲停2次

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

國建（2501）10日公告，3月營收32.38億元，年增256.46%；累計今年第1季營收70.47億元，年增145.03%，單月、第1季均創歷史同期新高。國建指出，3月營收大幅成長主要是因為交屋入帳及工程收入增加。

受到房市景氣、都更議題鼓舞，國建8日、10日股價亮燈漲停，今日以27.35作收。

國建今年業績可期，有四大案建案將完工交屋認列，包括「國泰和河」、「國泰溪境」、「國泰MOST+」及「國泰悠陽」，合計完工交屋量達127億元，且四大案均已經在預售時期完銷。

法人認為，房市自去年8月受惠新青安政策，帶動市場買氣，且目前市場剛性買盤需求強勁，尤其具有品牌建商的個案產品，或是中小坪數、低總價的產品最受青睞，在銷售狀況良好下，未來營運正向看俏。

近期403大地震引起都更改建議題再度受到關注，台北市長蔣萬安宣布將進入「大都更時代」，可望使營建族群受惠，以國建來說，近年積極投入都更危老改建市場，且不少在手案量位於精華地段，包括北投區大業段都更案、南港玉成段、南港三小段、松山敦化段(國泰世華敦北分行)都更案等，其中最著名的還有國泰蔡家起家厝，改建為豪宅「敦南霖園」，據實價登錄，該案每坪單價已經衝上285萬元。

展望未來，國建指出，未來4年每年都有逾百億元的建案完工交屋，業績至2027年無虞，且集團手中住宅推案儲備量逾600億元，未來營運穩健。

國泰世華 都更

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