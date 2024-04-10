中鋼營收／第1季年增2.6% 鋼市逐步走進上坡道路

中鋼（2002）公告3月營收328億元，為近12月來最高，單月增幅13%，與去年3月相比年減2%；今年第1季營收937億元、年增2.6%，產銷營運逐步走進上坡道路。

法人分析，伴隨世界鋼協最新公布國際鋼鐵需求預測，認為全球經濟意外展現韌性，下半年世界鋼鐵需求轉強，鋼鐵業穩健復甦，對中鋼營收獲利有加分效果。

中鋼執行副總黃建智表示，今年3月含扁鋼胚半成品在內的出貨量95.5萬公噸，較目標值92萬公噸高出3.5萬公噸。其中中鋼出貨66.1萬公噸，台中中龍廠出貨29.4萬公噸。其中內銷出貨52萬公噸，外銷43.5萬公噸。

另累計今年1至3月中鋼出貨量合計288萬公噸，是2022年第2季以來的最佳紀錄，顯示鋼鐵產銷甦醒向上，預期中鋼第2季的出貨將高於第1季，另鋼市下半年會優於上半年。