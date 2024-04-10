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陽明營收／受惠於貨量回溫 3月年、月雙增

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

陽明海運（2609）受惠於貨量回溫，3月營收年、月雙增。3月貨運價格雖然較2月下滑，然而在貨量增加下，單月營收為155.48億元，較2月營收增加12.91億元，增幅為9.05%，較去年同期增20.27%。

累計2024年第1季的營收為438.01億元，較去年同期營收新台幣369.53億元，增加新台幣68.48億元，增幅為18.53%。

陽明海運表示，主要經濟體三月製造業PMI指數已漸改善，美國客戶端存貨去化順利，大陸受惠於利多政策推行及節後復工，製造業生產指數及新訂單指數皆升至擴張區間，顯示景氣有所回升。依世界銀行最新「東亞與太平洋經濟展望」報告指出，東亞和太平洋地區經濟成長將達到4.5%，但中國大陸仍面臨房地產市場疲軟、人口老化與貿易爭端等長期結構性失衡壓力，同時示警保護主義升溫和不確定的政策可能不利經濟復甦。

此外，去年第4季裝載率優於預期，Drewry微幅上調今年需求，惟依Drewry最新報告指出，航運市場仍處於供需失衡狀態，因應紅海危機採取繞道消化部分運力，也減緩拆船速度，今年前2個月僅拆解13,000TEUS運力，面對航運市場的挑戰與風險仍需審慎應對。

營收 陽明海運

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