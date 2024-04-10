王品3月營收創同期新高 今年股東會再推3000元大禮包

王品集團公告3月營收為新台幣17.6億元，續創同期新高，年增10.36%，並同步宣布將發價值3000元「王品股東大禮包」，包含200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，以及「瘋美食購物網」200元優惠碼，今年更「寵粉」加碼，贈「瘋點數」66點、888點，邀請9.4萬股東變鐵粉。

王品表示，3月台灣事業群營收14.1億元，年增17.89%；大陸事業群營收3.5億元，年減12.55%，累計2024年1-3月兩岸自結合併營收56.2億元，年增0.53%。

王品表示，台灣事業群第一季新開6家門店，包含新品牌「朝粥幫」，成為業績動能，以及白色情人節帶動約會聚餐品牌「夏慕尼」、「肉次方」與「青花驕」表現不淡，3大品牌共誕生6家千萬大店，目前台灣事業群共336家門店，累計1-3月營收45.8億元，年增8.94%，再次創高。

展望第二季，王品表示，集團持續展店腳步，「享鴨」台南市長官邸店將於4月20日熱鬧開幕，「莆田」台中台灣大道店則自4月13日起，以全新風格店裝與菜色給予消費者嶄新體驗。旗下各大品牌也將搶攻母親節旺季，推出特色行銷活動。

王品集團並同步公告股東會紀念品，今年股東人數達9.4萬人、再創歷史新高，今年再次發送總價值3000元「股東大禮包」，內含3種抵用券，首先，1張200元紙本現金抵用券，適用於王品集團全台336家門店，且不限消費金額、平假日均可使用。

其次，每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵1張，同樣不限平假日均可使用。第三種則是「王品瘋美食購物網」的200元優惠碼，單筆訂單發票金額滿1000元即可現折200元，每組優惠碼可使用2次，200元紙本現金抵用券加上總共2800元電子抵用券，合計總價值3000元。

王品表示，根據過去3年經驗，王品股東禮中紙本券、電子券的使用率均逐年成長，因此今年「寵粉」再加碼，贈送每1點可折抵消費1元的「瘋點數」，「王品瘋美食APP」會員在年底前使用5張股東禮電子券，即贈「瘋點數」66點，在2025/6/30前使用完10張股東禮電子券，還可抽「瘋點數」888點，讓鐵粉用餐更優惠。