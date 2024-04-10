王品股東會紀念品來了！9.4萬股東獲3,000元大禮包

王品（2727）10日宣布將發價值3,000元「王品股東大禮包」，持股1股的小股東也能領，不過目前已停止過戶，估有9.4萬股東可以領到，沒有上車的只能明年再來。

王品股東會大禮包今年內容物包含200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，以及「瘋美食購物網」200元優惠碼，今年「寵粉」加碼，贈「瘋點數」66點、888點。

王品今年股東人數達9.4萬人、再創歷史新高，公司再次發送總價值3,000元「股東大禮包」，內含3種抵用券。首先，1張200元紙本現金抵用券，適用於王品集團全台336家門店，且不限消費金額、平假日均可使用。

其次，每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵1張，同樣不限平假日均可使用。第三種則是「王品瘋美食購物網」的200元優惠碼，單筆訂單發票金額滿1,000元即可現折200元，每組優惠碼可使用2次。200元紙本現金抵用券加上總共2,800元電子抵用券，合計總價值3,000元。

根據過去3年經驗，王品股東禮中紙本券、電子券的使用率均逐年成長，因此今年再加碼，贈送每1點可折抵消費1元的「瘋點數」，「王品瘋美食APP」會員在2024年12月31日前使用5張股東禮電子券，即贈「瘋點數」66點，在2025年6月30日前使用完10張股東禮電子券，還可抽「瘋點數」888點。

王品股東會今年預計於6月6日舉行，目前已停止過戶。持股1,000股以上的股東，開會通知書預計於5月6日郵寄寄出，屆時可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領。持股未滿1,000股的零股股東，則需親自出席股東會領取，或參與電子投票後至股代處領取。