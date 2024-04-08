鴻海（2317）股價大漲…不因小利賣掉斷了現金流！ 專家：但我現在不會買進

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聯合新聞網／ 艾蜜莉
鴻海集團。 圖／聯合報系資料照片
鴻海集團。 圖／聯合報系資料照片

昨（6日）天跟朋友聚餐，我們兩個很久不見了，一聊就是一個下午，兩個女人聚在一起果然什麼都能聊...當然其中也少不了投資的話題，她就是我很常提到持有鴻海的那位朋友，正好最近鴻海股價大漲，我問她，會不會想要賣掉？

她說還不會，畢竟都買這麼久的時間了，長年累月的買股數累積不少，股息每年都是開心領，不必為了一點小利就把現金流斷掉，甚至鴻海今年發5.4元仍然是創新高，連續10年以上領息，已經要升高中的孩子從小吃股息長大，這是讓我最佩服她的地方，我想可以她炫耀到老

這樣的成果是她常年工作加上持之以恆投入得到的，也是下面這一句話的最佳寫照：

「簡單的事情重複做，就是專家；重複的事情用心做，就是贏家。」

不管在大家最看好或是最看壞一間公司時，她仍然繼續堅持她自己理解且相信的，直到現在開花結果，每年領的股息都令人羨慕。

說到鴻海，可能因為大漲，也是這一個月來非常多大大詢問的一檔股票，很多大大問說還來不來的買？其中一位提到鴻海Q1營收1兆3222億元，雖然呈現年減還有季減，但他覺得接下來Q2會慢慢轉好，因為看到鴻海有說接下來會進入新舊產品轉換期，預估可以呈現季增、年增表現。

先不說現在股價都在昂貴價，其實這些新聞或是公司公布的內容都是已知事件，不能單以消息、公司預估就作為買進理由，那再加上鴻海股價不管是紅綠燈估價法或是股價光譜，都已經遠在昂貴價上方，先不論未來如何，投資就是要先做到保護自己，所以我不會選擇現在買進。

至於什麼時候才適合再買回來？我想我還是會回答一樣的答案，我無法預測要等多久，但至少股價要到便宜價才會考慮，現在先把資金再繼續找尋下一檔落入便宜價的股票才是最上策。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股息 鴻海

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