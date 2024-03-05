台積電「殖利率低」沒啥好買？網曝最賺做法：股價能飆到1500元

台積電4日ADR大漲，帶動台積電股價向上跳空，收725元新高價，漲幅5.22%。PTT網友討論「台積電殖利率這麼低，一年股利2%、1.4萬，追什麼？」有人解釋，若是將台積電20年股利全數投資「庫存股」，股價可達1500元，資本利得至少可以增加800元，反觀發放股利還要扣稅，若是追求股利，不如買美債更好。

台股4日在台積電（2330）大漲推升下，指數直接站上萬九，創下歷史新高，收在19,305.31點，上漲369.38點，成交量4,853.84億元；三大法人買超444.74億元。

一名網友在PTT發文表示，台積電下週有望站穩七字頭，但他好奇，台積電的殖利率低，「以股價700元來算，一年發1萬4，整年2%而已，存股絕對不會選這個，隨便射一些傳產，殖利率都比金融股還是台GG還高」。他表示，投資台積電只能賺一波價差，但價差不可能一直都有，他不解「為什麼大家還是追捧台積電？」

另一名網友則回文表示，公司的內在價值等於其營收的折現，跟股利無關，而台股最大問題就是「股利發太多」，美國要課資本利得稅，買庫存股（指發行公司回購的股票）也要繳稅，若是台積電將股利全數投資庫存股，以平均3%試算，20年來註銷46%股本，目前每股淨利可達100元，股價至少1500元，資本利得至少增加800元。

該網友說，20年的股利不多，甚至還得扣稅，配3%隔天股價也會少3%，那不如投資人自行賣3%股票，若追求現金流，可以選擇投資美債，也不用繳稅，他直言，「股利族不要來亂了，台灣就是庫存股的免稅天堂，資本利得和庫存股稅都免，美國都要，但是台灣是股利稅地獄，補充保費跟超級高的股利分離稅率」。

其他人則留言「這篇正解，有操作美股的就知道庫藏股跟股票分割才是王道」、「蘋果就是這樣，滿手現金，但股息少的可憐，都拿去買回股票了」、「這篇正解，大推，台灣人普遍短視近利，股市當賭場，每天都想帶錢回家，沒人把自己當股東，也可惜了，台積電多年的成長，是外資賺走」、「發股利課稅這件事情有多低能，就像ATM領錢要繳稅一樣」。

不過也有人留言「照你這麼說台GG在台股早就飛天了，為什麼現在才700」、「那你怎麼不去買美股就好要買台股呢」、「沒課買回股票的稅就是因為沒公司幹啊，你信不信今年台積電開始這樣做的話，明年開始這方法就課稅了，然後賣3%股票講得輕鬆，但台灣一張價格有點大」。