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台達電（2308）Q4財報出爐營收不理想成果卻令人興奮！ 專家：我以為是在做夢

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

喬木財報搶先看：台達電，心中有公道

這是天上掉下來的餡餅嗎？台達電（2308）Q4財報出爐，EPS 3.46元。單看數字，我以為是在做夢，因為第四季營收表現並不理想，這個成果真是令人興奮啊。

快速閱覽財報，得出了兩個讓人意外的驚喜，其一，毛利率30.4%，沒記錯的話，這應該是2021年來的新高，要說產品優化了嗎？看起來倒像是消費性低毛利的產品變少，以至於毛利率上升，但這不礙於興奮之情。

其二，業外收入意外的大爆發，同樣來到2021年以來的高點，這點就不知道是否為常態性的成長，為去年業外的3倍有餘，後續值得再留意。

整體來看，其表現略超乎市場預期，所以明（1）天請還台達電一個公道的股價。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

EPS 台達電

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