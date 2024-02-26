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信義房屋2023年擬配發現金股利1.6元 殖利率5.5%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

信義房屋（9940）26日董事會通過2023年財報及股利政策，2023年營收142.04億元，年增3.5％稅後純益17.61億元，年增43.94%，每股稅後純益2.39元，優於2022年的1.66元，並決議配發現金股利1.6元，以26日收盤價29.2元計算，現金殖利率約5.5％。

另，信義房屋同步公告，股東會將在5月22日召開。

儘管去年平均地權條例上路，但在市場逐漸適應下，去年下半年房市回溫，更受惠新青安政策帶動買氣，推升信義房屋房仲及代銷業績回升，信義房屋表示，去年上半年在平均地權條例上路前，代銷事業與合作建商就已經先前推案，因此取得不錯的成效，第3季起則在自用買方需求下，有一定的支撐力道，且傳統的房市旺季第4季也處於價穩量微升的格局，加上建設事業的板橋「嘉和」案完工交屋，挹注全年獲利。

展望未來，信義房屋指出，預期國內打炒房已經告一段落，且在美國聯準會如市場預期宣布暫不升息下，預期房市朝向健康發展，回歸剛性需求市場，預售市場上也並未發生窒息量的現象，建設方面，大陸無錫的「山水嘉庭」餘屋持續銷售認列中，國內板橋「嘉品」案總銷約30億元，已經完銷，預期明年完工交屋，而新莊副都心預售案「嘉學」目前銷售率已達9成，預計2028年完工。

信義房屋 房市

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