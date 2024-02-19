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中鋼3月內銷盤價漲 法人看後市...為區間操作

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）公布3月內銷月盤價，主要大宗鋼品中，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲價格每噸調漲300元，熱浸鍍鋅鋼捲依品項不同價格分為持平與調漲300元，電磁鋼捲及電鍍鋅鋼捲價格則持平，盤價結果落在預測區間每噸0~300元的上緣。

分析師表示，國際鐵礦砂價格自進入2024年來即開始走弱，自觸及每噸最高點143美元後，即快速下跌，符合市場認為進入第1季後，即會開始走弱的預期。

2月年假封關期間報價呈現盤整，價格在120~130美元間整理，近幾個月的鋼價上漲主要反應成本增加帶動的上漲，但利差相對過往仍然處於中間偏低水準，且目前鐵礦砂漲勢已轉弱，後續鋼價能否再漲存在變數下，對後市看法為區間操作。

鋼價 鐵礦砂價格

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