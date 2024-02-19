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台積電（2330）遇到這「五種情況」就能賣出！ 專家：若技術和EPS持續上漲破千也要緊抱

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電什麼時候該賣？

龍年開盤，大盤大漲六百多點，台積電累積了春節期間ADR美股掛牌）的不少漲幅，一口氣在第一天開盤爆發，跳空大漲63元，開出709元的歷史新高，也帶動大盤突破18700大關，寫下台股加權指數新歷史。

許多台積電買在高點套了兩年的大學長們迫不及待解套下車，也有許多未實現獲利超過20%、30%的朋友私訊小車該不該獲利了結？

想了結的原因不外乎大盤創新高，很難再更高、居高思危、怕崩盤變紙上富貴……等，其實這些都是漲高了容易患得患失的正常心理狀態，也是我認為長抱成長股比抱核心持股困難的原因——股價起伏太大，大漲大跌都很難讓人忽視它的存在。

至於台積電該不該賣，個人覺得賣出的時機不是看外資或是分析師整天上看800、1000...改來改去的目標價，而是要觀察公司的基本面是不是還符合自己心目中「成長股」的特質？

有疑惑時可以套用我在《給存股族的ETF實驗筆記》書中183頁提到成長股有５種可以賣的情況，來一一檢視。

情況1：產業發展已趨成熟

台積電晶圓先進製程仍持續在研發與積極設廠，離完全量產還有段距離。

情況2：有資金需求

有需求的話，的確是個好時機！

情況3：漲高換到核心持股或存股災加碼金

若已有心儀且正處於低檔的核心持股，可以分批調節過去，如果還沒想好要換什麼標的就先不用動。至於存股災加碼金可部分調節，但不宜全賣，因為公司沒變差。

情況4：屆齡退休需要現金流

有現金流需求者可以換成核心持股。

情況5：公司走下坡

台積電全年EPS穩定成長，現在走上坡還差不多。

總之，判斷是否該賣仍要回歸公司本身的價值，如果公司基本面變差，沒漲到800元也是要逃；若公司EPS正持續上升，技術持續領先，就算破千也要抱緊。

友情提醒：以上純為個人持股思維，投資還請大家自行評估。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 ADR EPS ETF 大盤 美股 龍年

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