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日本被德國擠掉淪第4 謝金河指純粹1因素：不必太擔心

台泥1月營收年減1.19％！ 專家：我認為不如預期…但恐有「彎腰撿鑽石」機會？

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台泥。 圖／取自台泥粉專
台泥。 圖／取自台泥粉專

台泥的悲傷與快樂

台泥1月營收72.38億元，年減1.19%，成績如何？我認為不如預期，此時中國水泥市場仍未見復甦。

近期，謝金河說他到台泥和平礦區去參訪，台泥董事長張安平在車上告訴他，台泥兩岸產能5000萬噸，中國產能逾20億噸，實際需求可能不到20億噸。實際上我們觀察中國水泥價格，近期又進入價格殺戮戰，在終端未見復甦的情況下，對於台泥來說，包袱依舊沉重。

但不要忘記，台泥正在轉型，台泥綠能彰濱電廠太陽光電及風力發電到底今年獲利有沒有斬獲呢？成果讓人驚呼，1月稅前盈餘拿下去年2.65倍，振奮人心阿！此時有沒有機會彎腰撿鑽石呢？請容許我後續再研究研究。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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