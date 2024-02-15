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中鋼營收／元月319億元、年增21% 3月盤價仍將溫和調漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼（2002）15日公告，1月合併營收319億元、年增21%，預期即將開出的3月盤價仍將溫和調漲，後續入帳基礎將穩步墊高，期待為金龍年帶來好采頭。聯合報系資料照
中鋼（2002）15日公告，1月合併營收319億元、年增21%，預期即將開出的3月盤價仍將溫和調漲，後續入帳基礎將穩步墊高，期待為金龍年帶來好采頭。聯合報系資料照

中鋼（2002）15日公告，1月合併營收319億元、年增21%，預期即將開出的3月盤價仍將溫和調漲，後續入帳基礎將穩步墊高，期待為金龍年帶來好采頭。

法人分析，農曆春節過後，國際鋼市向好的大方向不變，但其中變數也不少，最重要的是大陸經濟起伏不定，鋼價漲了又跌，能見度非常低，導致買家趨於謹慎，後市需密切關注隨時應變。

中鋼專家指出，3月新盤價銜接第2季傳統需求旺季，加上目前鐵礦砂等原料維持相對高檔，3月鋼價基本上以平高盤定調，為中鋼新春營運開紅盤加持。

中鋼專家指出，年節前大陸龍頭寶鋼調漲3月盤價，主力產品熱軋、冷軋、厚板等 每公噸上漲人民幣100元，鍍鋁鋅、高鋁鋅鋁鎂、彩色塗層等漲價人民幣50元，顯示中國大陸內需雖仍欠佳，鋼廠看好開春後的汽車、家電、造船等產業外銷動能強勁。

原物料行情方面，鐵礦砂價格近期一度攀升至每公噸145美元，後向下修正至每公噸125美元區間，冶金煤同樣出現調節，但拉長時間點觀察煤鐵價格都還是處在歷史相對高點，對鋼價帶來一定支撐，有助中鋼3月開漲盤。

展望後市，業內人士認為，由於供需逐步邁向平衡，鋼市朝正向發展。跨入第2季隨著美國核心通膨延續放緩趨勢，若美國聯準會順勢展開降息周期，挹注全球製造業景氣穩步復甦，供應鏈釋出庫存回補需求，另北美市場在基礎建設政策帶動下」建築用量提升可期，同時汽車產銷量回穩，也可支持汽車用鋼需求向上。

中鋼 鋼價 鐵礦砂價格

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