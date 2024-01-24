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中信金（2891）預估可以配出1.3元的股利！ 專家：EPS高於2021年創下新高

聯合新聞網／ 陳重銘
圖為中信金控大樓。圖／聯合報系資料照片
圖為中信金控大樓。圖／聯合報系資料照片

2022年金融股受到2大利空干擾，一是美國大幅升息導致全球股債雙跌，二是防疫保單造成大幅的虧損。幸好這2者都是單一次性的利空，2023年金融股的獲利也從谷底反彈。

我喜歡挑選獲利成長的公司，因為可以期待較多的股利，股價也容易上漲而填息，甚至是賺到資本利得。2024年的金融股趨勢，我覺得可以分成上、下半年來討論，首先是上半年應該會走「高股利」行情，優先挑選獲利成長的金融股，以中信金為例2023年的EPS為2.82元，超越2021年的2.73元而創下新高，對比2021的股利金額1.25元(於2022年發放)，我預估2024年中信金可以配發1.3元的現金股利，一樣是創下近幾年的新高。

當然以中信金1/22的股價28.2元計算，預估殖利率僅1.3/28.2=4.6%也不算太高，不過要提醒投資人股利並非穩賺，重點還是要填息。例如配發2元股利，但僅有填息1元的話，殖利率也只有一半而已；還寧可只配息1.3元，但是填息的話殖利率還會比較高喔。

那麼中信金會填息嗎？沒有一支股票能夠保證填息，但只要獲利成長，股價就容易上漲，填息的機率也會比較高。中信金在2023年交出了好成績，那麼2024年的獲利能否成長呢？就要看2024年影響金融股獲利的契機了！也就是聯準會的利率政策。

2020年肺炎疫情影響全球，股市重挫之下聯準會降息救經濟，利率在低點時會引導資金進入股市跟債市，也就看到2021年股債雙漲的榮景。壽險為主的金控都持有很多的股債投資，像是國泰金、富邦金、開發金、中信金…這些有壽險業務的金控，2021年的獲利就大爆發！

然而2022年俄烏戰爭開打，加上之前美國大降息引發通膨高漲，聯準會也在2022年大升息，引導資金回到銀行，股債雙跌之下又造成壽險為主金控獲利的大縮水。然而高利率畢竟不利於經濟的發展，所以根據去年12月聯準會的利率點陣圖，預計2024年會降息3碼(1碼為0.25%)，而且2025、2026也持續是降息走勢，當然會對壽險為主的金控有利。

從上面的分析可以看出，金融股終於走出2022年的陰霾，2023年獲利成長，2024年伴隨著高股息跟降息行情，在領股利之餘，股價應該也是值得期待的。不過金融股的獲利結構又分為銀行、壽險、證券…等業務，還是要挑選適合的金融股，在對的時間存對的股票，才能擴大報酬率喔！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 金融股 聯準會 EPS 通膨

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