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中信金（2891）、兆豐金（2886）獲利成長超過7成！專家：配息有望將今年少的都補回來

聯合新聞網／ 艾蜜莉
圖為中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）
圖為中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）

金控業11月的獲利都公布後，排名了一下我在觀察名單中的「八大金控」成績，民營的富邦金、國泰金、中信金、玉山金，官股的兆豐金、第一金、合庫金、華南金，主要使用今年累積前11月的EPS來排，如下：

第一名：富邦金5.04元、

第二名：國泰金3.58元、

第三名：中信金2.77元、

第四名：兆豐金2.22元、

第五名：第一金1.57元、

第六名：華南金1.48元、

第七名：玉山金1.32元、

第八名：合庫金1.13元。

壽險為主的富邦金、國泰金，雖然11月因為匯兌損失造成壽險業虧損，但它們仍然穩居金控獲利龍頭，不過之前提到這是大環境造成的利空並非永久性，而且今年剩下一個月左右的時間，應該不至於影響太大了。

再來中信金往下的6間都是銀行主體的金控，中信金常年的配息都是在1元左右，所以有「1元金」的稱號，它今年的表現很不錯，前11月獲利跟去年來比，成長了大約7成，這樣的話，明年配息應該可以期待看看吧。

話說一、兩個月前，我使用小資翻倍存股術在中信金也有小賺1x%左右，謝謝中信金。

第四名的兆豐金是官股，通常官股給人的印象就是非常穩定，只是獲利也就是平平的成長，比較難有爆發性，但看一下兆豐金今年前11月的獲利，成長超過7成，不得不說真的很厲害，再加上以往配的現金股利配息也都不錯，而且又有官股銀行的背景，所以兆豐金也是很多大大喜歡問我的一檔金控，詢問度超高；不過因為股價漲高，殖利率算下來就相對偏低一點點了。

剩下的4檔也都是好金控，除了合庫金受到銀行端的利息淨收益衰退，再加上呆帳費用、營業費用增加，以及多提列了承諾及保證責任準備提存的關係，成為8檔金控裡唯一出現衰退的金控（衰退約13％），不過沒有發現重大且傷及體質的利空事件，所以我認為也不用太擔心，再給它時間自己去調整就好。

其餘的金控都維持穩健成長，希望明年配息多多，可以的話連今年少的一起補回來，回饋一下長期持有的股東大大們。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

EPS 金融股 2891中信金 2881富邦金 2882國泰金 壽險

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