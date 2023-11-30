開發金（2883）被00878剔除竟沒被賣壓貫殺！專家：現要煩惱有沒有好價位可以撿
最近開發金因為國泰永續高股息（00878）的換股而成為討論度很高的金控公司！原本預計會被ETF的賣壓貫殺，沒想到在12元附近都有支撐住！不但如此，公司還加碼一個令人開心的消息。
根據11/28的新聞報導開發金（2883）法說會的狀況，大概抓幾個重點來紀錄：
1.開發金財務長黃碧玲明確表示，根據法令，開發金是符合可以配息原則的，明年的股息發放將依照今年的獲利表現決定。
2.開發金雖然前三季季報淨值項下其他權益仍有高額減損，但那是累計數，而當期其他綜合損益（OCI）與重分類資產目前表現均屬正向，因此明年股利發放是以當期、也就是今年全年獲利來考量，不受累計的其他權益減損限縮。
3.財務穩健仍是開發金重要考量，雙重槓桿比率對整個開發金在資本與風險控管上，很注意這個數字變化，明年的前景目前看法正面，因此公司有一定的信心雙重槓桿比率能夠維持在法令水準。
結論就是，開發金明年發放現金股息的機率不小，請投資人放心。是說，會發，跟發多少，是兩回事，會不會填息也是另外一個篇章的故事。
但是以開發金最近的表現來說，應該不用太擔心，只是要看有沒有更棒的價位可以撿就是啦！
◎本文已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言