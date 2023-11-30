開發金（2883）被00878剔除竟沒被賣壓貫殺！專家：現要煩惱有沒有好價位可以撿

最近開發金因為國泰永續高股息（00878）的換股而成為討論度很高的金控公司！原本預計會被ETF的賣壓貫殺，沒想到在12元附近都有支撐住！不但如此，公司還加碼一個令人開心的消息。

根據11/28的新聞報導開發金（2883）法說會的狀況，大概抓幾個重點來紀錄：

結論就是，開發金明年發放現金股息的機率不小，請投資人放心。是說，會發，跟發多少，是兩回事，會不會填息也是另外一個篇章的故事。

但是以開發金最近的表現來說，應該不用太擔心，只是要看有沒有更棒的價位可以撿就是啦！

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