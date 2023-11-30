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開發金（2883）被00878剔除竟沒被賣壓貫殺！專家：現要煩惱有沒有好價位可以撿

聯合新聞網／ Andyworld
開發金控。 開發金控／提供
開發金控。 開發金控／提供

最近開發金因為國泰永續高股息（00878）的換股而成為討論度很高的金控公司！原本預計會被ETF的賣壓貫殺，沒想到在12元附近都有支撐住！不但如此，公司還加碼一個令人開心的消息。

根據11/28的新聞報導開發金（2883）法說會的狀況，大概抓幾個重點來紀錄：

1.開發金財務長黃碧玲明確表示，根據法令，開發金是符合可以配息原則的，明年的股息發放將依照今年的獲利表現決定。

2.開發金雖然前三季季報淨值項下其他權益仍有高額減損，但那是累計數，而當期其他綜合損益（OCI）與重分類資產目前表現均屬正向，因此明年股利發放是以當期、也就是今年全年獲利來考量，不受累計的其他權益減損限縮。

3.財務穩健仍是開發金重要考量，雙重槓桿比率對整個開發金在資本與風險控管上，很注意這個數字變化，明年的前景目前看法正面，因此公司有一定的信心雙重槓桿比率能夠維持在法令水準。

結論就是，開發金明年發放現金股息的機率不小，請投資人放心。是說，會發，跟發多少，是兩回事，會不會填息也是另外一個篇章的故事。

但是以開發金最近的表現來說，應該不用太擔心，只是要看有沒有更棒的價位可以撿就是啦！

◎本文已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 2883開發金 ETF 配息

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