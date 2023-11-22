廣達（2382）獲利比去年好現在能投資嗎？ 專家：現階段等待好價格出現

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聯合新聞網／ 艾蜜莉
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

21日晚上我的一位老友打電話來，跟我討論廣達她之前買的價位太高，本來我擔心她會不會因為虧損睡不好，但她信心滿滿的說，廣達Q3的EPS創歷史單季新高，而且前三季的成績已經賺贏去年整年，再加上股市的氛圍很不錯，只要再漲一點就可以回本了，她不會擔心。

沒想到22日早上一看，廣達股價就漲了，下午還打來跟我開心的說她全部賣掉，賺了好幾萬元，一開始很擔心她買太高，不過現在看來是我多慮了哈哈。

另外幫大家補充一下，廣達Q3稅後淨利128億元，比去年成長了38.3%，而且EPS 3.32元創下歷史同期新高，累計前三季稅後淨利則是比去年成長47.2%，EPS 7.63元。

今年因為美國升息節奏趨緩甚至接近尾聲了，再加上輝達帶動的AI熱潮，確實不管是公司的業績還是表現都比去年好很多。

廣達表示AI伺服器的需求增溫，集團的產能正持續擴大，明年營收有機會大幅增長，旗下雲達目前的AI伺服器營收占比超過5成了。

我覺得林百里董事長說得很好：「AI未來發展仍然無可限量，但股價是別人管的，無法被預測。」未來會有很多挑戰和機會，廣達長期下也會持續發展，按照布局來發展AI。

這也說明股價的不可控性非常高，所以就算AI是未來趨勢，前景很好，但不小心買高的話，經不起股價震盪也沒辦法參與未來行情，所以現階段還是要繼續等待好價格出現才是上策

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

廣達 EPS 營收 業績 AI

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