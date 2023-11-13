飛宏（2457）前高87元能否有望明年解套？ 專家：燒錢擴張沒法馬上立竿見影

【文．玩股講客人】

Tesla Inc (TSLA) 技術分析

還記得2023年上半年電動車狂潮嗎？年初特斯拉股價還在100美元，結果上半年財報開出來非常優異，於是七月份更是創下今年最高價，盤中最高接近300美元，短短半年而已就飆上兩倍，比AI氣勢還猛，於是全球電動車、充電樁供應鏈也跟著吃香喝辣，其中一家就是充電樁受惠股飛宏，這是本文的主角，當時股價也跟著衝到85元，但下半年隨著特斯拉財報轉弱，還有降價利空消息不斷飛出，特斯拉前陣子回檔到200元，於是飛宏就跟著軟趴趴。恰逢現增剛結束，公司派依然有大量資金需求，充電樁事業還在衝刺擴張中，但這次現增價已經不到50元，對比前高的80元已經殺了30元，波段跌幅接近四成，到底最新狀況如何？接下來我將切成兩個部分，一個是股票現況追蹤，另一個部分則是營運追蹤，正常文章不會這樣搞，因為實在太大費周章，通常就是說說盤中股價或技術面而已，但這樣沒有深度研究找原因，怎麼下跌也搞不清楚對吧？所以我要從專業投資人的角度，細部全面檢視一番。

飛宏（2457）現況追蹤：基本面、技術面、籌碼面一次看！

飛宏（2457）技術分析

從股價上來說，套牢的人應該也懶得再看，想進場的也是看到怕怕，但無論是套牢或有興趣進場的人，還是要從技術分析來檢查近況。打開近半年線圖，可以看到季線扮演關鍵角色，2023年6月5日盤中最高價是87元，接著開始一路下殺，七月特斯拉走弱更加速下墜，並於7月10日正式跌破季線，幾天後雖然力圖振作並挑戰季線，但還是挑戰失敗並同時出現月線、季線的死亡交叉，到了九月又挑戰一次季線失敗，十月份更是連月線都站不上，所以從技術面來看，沒有一條均線能站上，持續破線當然也是弱。另外一個方面是，成交量不夠大，前高最大量有10萬張，最高點也有五萬多張的量，但跌破季線的期間還保有「萬張」均量，現在呢？週均量差不多七千多張，而這幾天的成交量則因為現增關係而活絡，但也沒什麼用，大部分都只是現增套利賣股而已，當這個成交量越來越少，當然也造成飛宏乏人問津。想看到技術面的反彈，至少也要成交量破萬或者均線重新整理出黃金交出。

飛宏（2457）大戶籌碼

再來是籌碼面，從大戶籌碼可以看到，外資扮演關鍵角色，他們在一年前持股才4%左右，接著一路買到現在，六月股價最高點的持股是16.16%，4%買到16%，也難怪股價被他們拉起來了。再拉到近期來看，外資最新持股差不多是9%，這等於倒貨7%，如果希望籌碼回到多頭，那麼至少外資也要買回之前的持股吧？從持股比例來看，目前的外資大概持有四萬多張現股，但近期每天就是幾百、幾千張在買賣而已，也沒有出現反手買回或持續賣股的明顯趨勢，所以外資現在也只是小打小鬧而已，也難怪成交量這麼低迷。

飛宏（2457）每月營收

再回到基本面來看，如果公司業績很好，充電樁一直出貨，那麼照理說，營收是不是要維持年增成長？但最新開出來的九月營收衰退22.38%，前三季累計營收也衰退7.36%，這營運狀況顯然並沒有太好，在沒有基本面的情況下，加上技術面、籌碼面走空，也怪不得股價持續下殺，三大面向都沒有一個好的，你會不會很納悶，公司一直說充電樁很棒，為什麼都賣不出去？現增是不是想亂搞一通？想知道更細節，我們就得從財報挖掘答案了，接著進入第二部分吧。

所以飛宏現在是什麼情況？

首先我們從飛宏全年營收來看，這兩年主要產品都是電源供應器，產品項目包含消費性電子產品，這就給你答案了。簡單來說，公司可不只是賣充電樁而已，舉凡電腦、網路、通訊、銀幕、智慧裝置、綠能都有涉獵到，從2022年開始，這些消費性電子產品就出現庫存問題，一路打到2023年的現在都還在卡關，所以你說飛宏能不衰退嗎？畢竟人家也不是只賣充電樁而已呀！

再從產品銷售區域來看，台灣可以說是不用看了，公司產品主要都是外銷為主，其中有七成是來自亞洲，其實亞洲就是中國地區，所以基本面出現衰退就能理解了，根本原因還是出在中國經濟及內需衰退，至於歐美銷售也不到三成，所以特斯拉或歐洲業績再好，其實也只不過是杯水車薪，還是得靠中國復甦才行，否則現階段說什麼都沒用，衰退就是既定事實，飛宏不僅僅是充電樁概念股而已，也同時是「中概股」，當特斯拉走弱、中國經濟不振同時發生，這等於公司的兩條腿都被打斷，自然也失去營運動能。

再從最新季報來檢查，公司已經將部門切成電源供應器及電動車能源部門，我們分開來討論。

首先是電源供應器部門，這就是飛宏的本業，從外部客戶收入來看，2022年上半年是59億元，2023年上半年則衰退到40.83億元，因此部門損益出現轉盈為虧，從獲利2460.8萬元變成虧損5806.4萬元。

再來是電動車能源部門，2022年上半年收入是4.6億元，但2023年上半年已經爆發到18.91億元，部門損益更是厲害，從2022年上半年虧損1.78億元，來到2023年居然已經翻正成2.65億元！所以飛宏EPS由虧轉盈，充電樁是真的利多，甚至拉動整個企業獲利轉正，並不是唬爛。

展望2024年又是如何？

那麼飛宏接下來到底有沒有戲？如果第三季季報開出來之後，電動車能源部門獲利繼續成長，那麼公司營運體質就很有機會得到改善，近兩年積極拓展充電樁事業體不斷燒錢，甚至不惜現增導致股本膨脹都不怕，但如果從未來發展性來看，畢竟這次擴張也非常關鍵，而公司目前已經是殼牌全球充電設備供應商，也跟台泥綠能達成策略聯盟合作，當新商機來臨時，如果飛宏還繼續卡在中國萎靡不振也不行吧？難怪拼命卡位新版圖。

簡單來說，飛宏面臨本業及經營地區衰退，他們已經非常清楚這件事，也有危機感，所以破釜沈舟燒錢拼充電樁及綠能，營運面也想走出中國並進軍國際大市場，力圖振作扭轉未來三到五年的翻身，但這種燒錢擴張也沒辦法立竿見影，還需要時間發酵就是了。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：飛宏前高87元能在2024年解套嗎？獲利大衰退居然現增還說充電樁讚？