中龍鋼鐵個別信用結構下調 中華信評：鋼品需求持續疲弱

中華信評今（30）日下調中鋼（2002）子公司中龍鋼鐵個別信用結構，由「twa-」調整至「twbbb」，不過由於在中龍鋼鐵為中鋼集團具核心地位，因此長短期信用評等仍為「twA+/twA-1」且未來展望「穩定」，中華信評預期，市場需求疲弱，可能進一步削弱中龍鋼鐵獲利能力。

中華信評表示，由於中鋼對中龍鋼鐵100%持股，且中龍產出的粗鋼佔中鋼集團總產能三成，因此中龍鋼鐵雖SACP遭調降，但預期母集團會予以支持的情況下，長短期信用評等及未來展望跟隨中鋼集團，為「twA+/twA-1」且未來展望「穩定」。

不過針對中龍鋼鐵後市，中華信評指出，上半年鋼品平均銷售價格較去年同期下滑超過10%，下半年則受益於大陸官方計畫控制大陸鋼鐵產量，預期價格可優於上半年，不過在原物料供需逐漸恢復正常下，2024至2025年鋼價將隨焦煤及鐵礦砂價格溫和下跌。

而財務方面，在鋼品需求續弱下，中華信評認為，中龍鋼鐵獲利能力將受影響，同時也對信用指標造成壓力，根據中華信評資料顯示，中龍鋼鐵上半年EBITDA利潤率僅5.7%，遠低於去年同期的17.4%，不過隨著全球市場有望於2024至2025年回溫，預期EBITDA利潤率可恢復至11%至12%。

中華信評指出，中龍鋼鐵評等展望與中鋼集團息息相關，因此中鋼本業現金流量（FFO）對借款比水準將影響同時中鋼及中龍的評等，中鋼FFO對借款比轉弱並維持在接近12%可能導致中龍評等下調；若可維持高於30%，則可能上調評等。