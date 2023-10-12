她將聯強（2347）第二批賣出：股價67.6元報酬率接近15％…Q4業績有望慢慢再拉升

2023年10月11日聯強第二批賣出紀錄

聯強（2347）股價上漲3%多來到67.6元，我的報酬率也接近15%左右了，今天決定再賣一些，這是賣掉的第2批，這次是用股價光譜的新策略來買的，到目前為止的成果很不錯。

其實這兩個月以來聯強的動作也很頻繁，增加很多產品線的代理，除了引進資安品牌Acronis之外，前兩個月也取得智慧裁切機品牌Cricut台灣總代理；上個月又再和空拍機大廠DJI拓展實體體驗店，新題材算是蠻多元的。

不過最重要的還是聯強副總裁所說，接下來Q4可以開始期待各品牌廠開始為明年IT消費市場提前備貨了，也希望它的業績會因此慢慢再拉起來，而我還沒賣完的部位也可以順利越賣越高喔！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。