快訊

不斷更新／颱風假沒了！6縣市明正常上班課 6日停班停課一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

亞力營收／9月7.77億元、年增12% 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）今（5）日公告，9月營收7.77億元，年增12.17%，累計今年前9月營收60.97億元，年增16.68%，單月、前9月均創歷史同期新高。

亞力是國內老牌重電設備廠，今年有三大成長助力，分別是台電強韌電網計畫、科技業擴廠及綠能產業興起，皆推升電力設備相關需求。亞力指出，受惠台電電網強韌計畫，加上半導體廠交貨順暢下，包括配電盤、變壓器、電力電子產品等都有成長，整體而言，電力設備供不應求，推升營收。

亞力目前在手訂單突破百億元，今年營運成長動能強，除了強韌電網計畫的變壓器及開關等設備訂單外，還有接獲太陽能電廠升壓站的統包工程訂單，科技大廠訂單方面，亞力手握晶圓雙雄建廠的重電設備訂單，其中，晶圓二哥赴新加坡設廠的「12 i P3新廠」最新訂單達約15億元，預計最快年底就可出貨。

另，去年台泥（1101）旗下的能源事業台泥嘉謙綠能，持續拓展漁電共生太陽能案場的開發事業，其中在中台灣啟動的開發案件統包工程，也是由亞力拿下。

由於電力設備交貨旺，亞力為了因應需求也將產能再擴大，楊梅廠去年底完成1棟電材智慧型大樓，今年下旬完成變壓器2廠，兩棟大樓皆可增加各20億元的產能。

亞力的強項還包括中壓22.8kV的氣體絕緣開關（GIS）、智慧網路開關等，以中壓GIS訂單為例，就較去年同期成長2倍，過去中壓GIS訂單僅在200盤左右，目前中壓GIS已接600盤，預期今年GIS訂單可大約接到800盤。

電動車充電樁領域方面，亞力瞄準電動大巴，看好未來十年約有15,000輛電動大巴需求，配合唐榮車輛科技，已在離島及本島開始建設直流充電樁，目前也與中興、指南、首都、三重等客運接洽電動大巴直流充電設施服務。

另外，亞力除了30kＷ、60kＷ、120kＷ，今年已完成開發160kＷ之充電樁，並策略性投資電動車充電站解決方案公司宅電，持股約一成多。

太陽能電廠 GIS 充電樁

延伸閱讀

鑫創電子營收／9月月增25.5% 寫「三高」 股價強攻漲停板

小犬帶來強風 彰化上午1.9萬戶面臨停電集中西濱沿海

全家砸千萬打造孤島電網推能源實驗店 背後原因是這個

搶電動車充電商機 全達推全台首座移動式充電樁

相關新聞

鴻海（2317）預估營收月增15-20％！ 不過即便9月五千多億還是「年減」

2023年第二季EPS繳出2.38元，出現年減0.83%，這也值得讚許。因為第二季營收是年減14%的雙位數衰退，照理過去的慣例而言，EPS出現雙位數以上衰退是可預期的...

材料營收／9月12.16億元 年增199%、連九月創新高

化工股王材料-KY（4763）今（5）日公布9月合併營收為12.16億元，月增8.28%、年增199.49%，連續第九個...

麗彤生醫減資、分割 興櫃股價盤中跌逾二成

興櫃醫美股麗彤生醫 （6539）擬將旗下醫美服務平台業務分割讓與騰飛生技，並將減資3.96 億元，減資比例達65.49%...

美系外資首評喊加碼、目標價165元 鈺齊一舉站上各均線

製鞋大廠鈺齊-KY（9802）受客戶調節庫存影響，8月合併營收9.76億元，月減43.02%、年減63.34%，為202...

電腦市場迎來復甦 法人看好華碩等相關概念股

根據美系外資報告指出，由於Windows 11升級以及明年下半年AI on PC的推動，預計明年個人電腦市場將迎來復甦，...

中信金（2891）大到不能倒又長期獲利穩定！ 專家：掌握此「秘訣」便宜存股

中信金(2891)：中國房地產負面事件僅是短期消息面影響 前陣子我長期持有的金融股中信金(2891)在 8 月除息後，馬上遇到中國爆出「碧桂園」、「中植系集團」等負面事件影響，由於中信銀行對中國曝顯金額居台銀之冠，導致股價受到影響、至今尚未能完成填息。不過根據公司管理層表示，雖然整體金控對中國房地產放款及債券投資曝險高達 150 億元(佔整體淨值 53%)，然而大部份是集中於台資企業與外資，實際上對中國本土企業是以步步高集團(OPPO)、遠東宏信、工商銀行為主，因此整體影響仍在可控範圍之內。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。