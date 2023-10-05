亞力營收／9月7.77億元、年增12% 創歷史同期新高

亞力（1514）今（5）日公告，9月營收7.77億元，年增12.17%，累計今年前9月營收60.97億元，年增16.68%，單月、前9月均創歷史同期新高。

亞力是國內老牌重電設備廠，今年有三大成長助力，分別是台電強韌電網計畫、科技業擴廠及綠能產業興起，皆推升電力設備相關需求。亞力指出，受惠台電電網強韌計畫，加上半導體廠交貨順暢下，包括配電盤、變壓器、電力電子產品等都有成長，整體而言，電力設備供不應求，推升營收。

亞力目前在手訂單突破百億元，今年營運成長動能強，除了強韌電網計畫的變壓器及開關等設備訂單外，還有接獲太陽能電廠升壓站的統包工程訂單，科技大廠訂單方面，亞力手握晶圓雙雄建廠的重電設備訂單，其中，晶圓二哥赴新加坡設廠的「12 i P3新廠」最新訂單達約15億元，預計最快年底就可出貨。

另，去年台泥（1101）旗下的能源事業台泥嘉謙綠能，持續拓展漁電共生太陽能案場的開發事業，其中在中台灣啟動的開發案件統包工程，也是由亞力拿下。

由於電力設備交貨旺，亞力為了因應需求也將產能再擴大，楊梅廠去年底完成1棟電材智慧型大樓，今年下旬完成變壓器2廠，兩棟大樓皆可增加各20億元的產能。

亞力的強項還包括中壓22.8kV的氣體絕緣開關（GIS）、智慧網路開關等，以中壓GIS訂單為例，就較去年同期成長2倍，過去中壓GIS訂單僅在200盤左右，目前中壓GIS已接600盤，預期今年GIS訂單可大約接到800盤。

電動車充電樁領域方面，亞力瞄準電動大巴，看好未來十年約有15,000輛電動大巴需求，配合唐榮車輛科技，已在離島及本島開始建設直流充電樁，目前也與中興、指南、首都、三重等客運接洽電動大巴直流充電設施服務。

另外，亞力除了30kＷ、60kＷ、120kＷ，今年已完成開發160kＷ之充電樁，並策略性投資電動車充電站解決方案公司宅電，持股約一成多。